«Ох, миссис Аффлек!»: Дженнифер Лопес в кружевном белье засветила роскошную грудь, нежась на диване

Дженнифер Лопес уже давно прославилась на весь мир. Она обладает большим количеством наград, а ее хиты регулярно возглавляют музыкальные чарты. Примечательно, что также артистка снимается в кино. Зачастую она предстает в образе невесты. Но в этом году звезда сыграла пышную свадьбу с Беном Аффлеком, с которым воссоединилась спустя годы после расставания.
Для выходов в свеет Дженнифер выбирает костюмы и вечерние платья, которые подчеркивают ее формы. В 53 года она много занимается спортом и может похвастаться подтянутой фигурой. При этом у артистки есть дети: сын Максимиллиан и дочь Эмми.
Лопес в соцсетях делится кадрами, на которых предстает в женственных образах. На этот раз выложила снимки, на которых красовалась в черной шелковой пижаме. При этом она распахнула рубашку и показала роскошное декольте. Ее грудь обрамлял кружевной лиф-бра с акцентными лямками. Она без стеснения обнажила ложбинку.
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Дженнифер Лопес. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит певица. Лопес получила огромное количество комплиментов. «Ох, вот это дива», «Кака я вы сногсшибательная», «Фигурка просто козырная», «Очень соблазнительное декольте», «Как повезло мужу», «Ох, миссис Аффлек!», «Я слова забыл от такого вида», — прокомментировали пост подписчики.
Дженнифер Лопес. Фото: соцсети звезды