«Ох, миссис Аффлек!»: Дженнифер Лопес в кружевном белье засветила роскошную грудь, нежась на диване

Лопес в соцсетях делится кадрами, на которых предстает в женственных образах. На этот раз выложила снимки, на которых красовалась в черной шелковой пижаме. При этом она распахнула рубашку и показала роскошное декольте. Ее грудь обрамлял кружевной лиф-бра с акцентными лямками. Она без стеснения обнажила ложбинку.

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