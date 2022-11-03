«Вновь Рапунцель»: Ольга Бузова похвасталась новой прической, сменив имидж

В ноябре Ольга отдыхает от выступлений. Она решила подготовится к насыщенным предновогодним неделям, поэтому сейчас пополняет гардероб и видится с друзьями, с которыми в праздники будет сложно пересечься. А 2 ноября она решила сменить имидж. Артистка попросила совета у поклонников, но мнения разделились.

В итоге Бузова предстала с длинными локонами почти до талии. Она оставила русый оттенок, но высветлила пряди у лица.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».