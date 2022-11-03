«Вновь Рапунцель»: Ольга Бузова похвасталась новой прической, сменив имидж

Ольга Бузова является известной певицей и телеведущей. Она привыкла к постоянному вниманию публики. Обычно артистка регулярно появляется на съемках в новых образах. Она не скрывает, что стилисты подбирают для нее наряды. Несмотря на плотный рабочий график, звезда занимается спортом и посещает салоны красоты.
В ноябре Ольга отдыхает от выступлений. Она решила подготовится к насыщенным предновогодним неделям, поэтому сейчас пополняет гардероб и видится с друзьями, с которыми в праздники будет сложно пересечься. А 2 ноября она решила сменить имидж. Артистка попросила совета у поклонников, но мнения разделились.
В итоге Бузова предстала с длинными локонами почти до талии. Она оставила русый оттенок, но высветлила пряди у лица.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
«Захотелось чего-нибудь!» – заявила Ольга
«Осень, я вновь Рапунцель! Как здорово смотрятся светлые прядочки у лица. Я посмотрела, как вы проголосовали. И я оставила такой цвет русый, правда мой цвет еще светлее, и добавила чуть блонда впереди. Таким образом я убила двух зайцев», – пояснила она.