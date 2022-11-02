«Какова нимфа»: Севастьянова в невесомом платье с экстремальным разрезом блеснула «бесстыдством» без белья

Каролина Севастьянова уже давно построила успешную карьеру. Она была художественной гимнасткой и входила в сборную России. Ей удалось завоевать множество наград. В 2014 году она вернулась из Лондона с олимпийским золотом. Тогда спортсменка завершила карьеру и теперь много путешествует по миру.
В этом году Каролина провела много времени в Монако. Также она отдыха во Франции и Италии. Зачастую гимнастка облачается в вечерние платья. Она предпочитает подчеркивать свою стройную фигуру. А ее снимки в бикини каждый раз получают сотни лайков.
На этот раз Севастьянова решила пообщаться с поклонниками. Она делилась кадрами с курортов и отвечала на вопросы. Спортсменка выложила фото, на котором предстала в белоснежном невесомом струящемся платье с глубоким декольте и экстремальным разрезом. Она показала свои загорелые беда во всей красе.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Гимнастка похвасталась природной красотой. А вот поклонники заметили, что она была без белья. Севастьянова взбудоражила фанатов. «Это так красиво!», «Очень вы роскошная! Бриллиант», «Ох, а белья нет! Вот шалунья», «Какова нимфа», «Чуть-чуть ветра и бесстыдство во всей красе», «Смотрится сногсшибательно», — стали писать подписчики.