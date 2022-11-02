«Какова нимфа»: Севастьянова в невесомом платье с экстремальным разрезом блеснула «бесстыдством» без белья

На этот раз Севастьянова решила пообщаться с поклонниками. Она делилась кадрами с курортов и отвечала на вопросы. Спортсменка выложила фото, на котором предстала в белоснежном невесомом струящемся платье с глубоким декольте и экстремальным разрезом. Она показала свои загорелые беда во всей красе.

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