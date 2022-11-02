Пин-ап богиня: Ирина Шейк в боди с гипюром и чулках на подвязках блеснула изящными формами на улице

Накануне Ирина решила повеселиться уже без наследницы. Она отправилась на вечеринку с друзьями Практически целую ночь модель гуляла и развлекалась. Она облачилась в боди с гипюром и чулки на повязках. Ей также сделали укладку и макияж с алой помадой. Она в наряде в стиле пин-ап щеголяла на публике, не скрывая прелести фигуры.

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