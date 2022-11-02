Пин-ап богиня: Ирина Шейк в боди с гипюром и чулках на подвязках блеснула изящными формами на улице

Ирина Шейк является одной из самых известных топ-моделей в мире. Она уже давно живет в США. Ей удалось завоевать любовь многих модельеров. Она растит дочку Лею. С отцом девочки Брэдли Купером модель рассталась несколько лет назад. Однако в последнее время их все чаще видят вместе.
Не так давно Шейк приехала домой после Недели моды в Милане, Париже и Лондоне. Но теперь она оказалась в Нью-Йорке. Ее видели на прогулке с дочкой и Купером. Они готовились к Хеллоуину, который с размахом прошел в США.
Накануне Ирина решила повеселиться уже без наследницы. Она отправилась на вечеринку с друзьями Практически целую ночь модель гуляла и развлекалась. Она облачилась в боди с гипюром и чулки на повязках. Ей также сделали укладку и макияж с алой помадой. Она в наряде в стиле пин-ап щеголяла на публике, не скрывая прелести фигуры.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
На этот раз поклонники пришли в настоящий восторг. Многие признаются, что любят эксперименты модели с образами.
«Ох, какая красотка», «Просто восторг», «Выглядишь так шикарно», «Это самый смелый образ, потому что никто не устоит», «Наряд сражает наповал», «Вот чертовка», — стали писать пользователи Сети.