«Идеальная форма сердца»: Севастьянова грациозно вышла из бассейна в мокром купальнике, виляя своим «орехом»

На этот раз Севастьянова захотела пообщаться с поклонниками. Многие стали осыпать комплиментами ее фигуру и называть горячей. Гимнастка выложила фото, на котором грациозно выходит из бассейна. Мокрый купальник черного цвета прилип к ее телу. Она обнажила свои округлые ягодицы.

«Почему вы такая горячая?» – спросили ее. «Я нет», – с иронией ответила она.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».