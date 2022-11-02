«Идеальная форма сердца»: Севастьянова грациозно вышла из бассейна в мокром купальнике, виляя своим «орехом»

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Гимнастка выложила фото, которое взорвало Сеть.

Каролина Севастьянова посвятила свою юность карьере. Она стала одной из самых успешных художественных гимнасток. В 2014 году ей удалось завоевать олимпийское золото. После этого она завершила карьеру. Зрители не так давно ее видели в шоу «Звезды в Африке». А вот обычно она предпочитает много путешествовать.

Теперь Каролина много времени проводит на курортах. Она любит выходить в свет в роскошных нарядах. Спортсменка в этом году отдыхала в Монако, где регулярно загорала и купалась в мини-бикини. 

На этот раз Севастьянова захотела пообщаться с поклонниками. Многие стали осыпать комплиментами ее фигуру и называть горячей. Гимнастка выложила фото, на котором грациозно выходит из бассейна. Мокрый купальник черного цвета прилип к ее телу. Она обнажила свои округлые ягодицы. 

«Почему вы такая горячая?» – спросили ее. 

«Я нет», – с иронией ответила она.

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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Поклонники не стали утаивать, что Каролина их сразила. Многие признались, что считают кадр самым удачным. «Идеальная форма сердца», «Какая у вас фигуру! Все просто в отвале», «Ну просто лучший вид», «Оператору повезло», «Вы выглядите просто нереально», «Орешек зачетный», — стали писать подписчики.

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