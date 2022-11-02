Отказалась от лифчика и не смутилась: Рудова в джинсовой мини-юбке игриво задрала майку перед камерой

На этот раз Рудова решила выложить откровенное видео. Она красовалась в джинсовой мини-юбке и белой майке. Актриса стала дефилировать перед камерой, демонстрируя бюст без лифа. Она решила задрать майку, показав плоский живот. Наталья решила подразнить поклонников своими прелестями.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».