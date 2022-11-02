Отказалась от лифчика и не смутилась: Рудова в джинсовой мини-юбке игриво задрала майку перед камерой

Наталья Рудова является одной из известных российских актрис. Она снялась во многих картинах. Многие зрители ее любят за роль в сериале «Татьянин день». Она не боится оголяться перед камерой. Артистка снялась обнаженной в картине «Бихэппи». А недавно она снялась в сериале «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным.
В обычной жизни Наталья регулярно делится пикантными кадрами. Она занимается спортом, стараясь держать себя в форме. Блондинка предпочитает выглядеть женственно. Примечательно, что она носит наряды, которые едва прикрывают ее формы.
На этот раз Рудова решила выложить откровенное видео. Она красовалась в джинсовой мини-юбке и белой майке. Актриса стала дефилировать перед камерой, демонстрируя бюст без лифа. Она решила задрать майку, показав плоский живот. Наталья решила подразнить поклонников своими прелестями.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Блондинка получила множество комплиментов. Хотя порой ее критикуют за слишком откровенные виды. «Ну что за чика», «Фигура не перестает восхищать», «Ох, какой рельеф». «А без белья прям особенно красиво», «Люблю тренд на отсутствие лифа», — стали писать подписчики.