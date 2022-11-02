«Сдобой кверху»: Севастьянова грациозно позировала в мини-бикини, оголив округлые ягодицы

Каролина Севастьянова давно построила спортивную карьеру. Она участвовала в соревнования и смогла попасть в сборную команды России по художественной гимнастике. А в 2014 году ей удалось завоевать олимпийское золото. Примечательно, что она решила завершить карьеру и теперь много путешествует.
В этом году Каролина много времени провела в Монако. Она наслаждалась светскими ужинами и много загорала. Гимнастка в 27 лет держит себя в форме. Она зачастую выбирает женственные наряды, в которых щеголяет на публике.
На этот раз Севастьянова решила поделиться своими кадрами с отдыха. Она также ответила на вопросы поклонников. Гимнастка выложила фото, на котором грациозно позировала. Она в зеленом мини-бикини прилегла на живот. Спортсменка выставила кверху свой тыл. Она похвасталась округлыми ягодицами в форме сердца.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит чемпионка. Многие признались, что Каролина сражает их своими точеными формами. «Ох, вы просто русалочка», «У вас эталонная фигура», «Как вами не любоваться», «Просто лишила да речи», «Сдобой кверху», «Какая у вас бесподобная пятая точка», — прокомментировали кадр подписчики.