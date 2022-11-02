«Сдобой кверху»: Севастьянова грациозно позировала в мини-бикини, оголив округлые ягодицы

На этот раз Севастьянова решила поделиться своими кадрами с отдыха. Она также ответила на вопросы поклонников. Гимнастка выложила фото, на котором грациозно позировала. Она в зеленом мини-бикини прилегла на живот. Спортсменка выставила кверху свой тыл. Она похвасталась округлыми ягодицами в форме сердца.

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