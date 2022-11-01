«Хоть бы прикрылась»: Севастьянова в слишком коротком платье засветила свое «межножное пространство»

Каролина Севастьянова уже давно завершила карьеру в спорте. Она была художественной гимнасткой и входила в сборную команды России. В 2014 году спортсменка завоевала олимпийское золото. Теперь она активно путешествует. Зрители недавно снова увидели ее в шоу «Звезды в Африке», но там чемпионка продержалась недолго.
В этом году Каролина отдыхала в Монако. На этот раз она решила покрасоваться в Москве. Если ранее гимнастка постила снимки, на которых красовалась в бикини, то теперь она щеголяет в откровенных нарядах. Чемпионка старается держать себя в форме.
На этот раз Севастьянова решила облачиться в короткое черное платье с декольте и туфли-лодочки на шпильке. Она присела на ступеньку, блеснув упругим бюстом. При этом гимнастка едва прикрыла свои бедра. Она засветила «межножное пространство». Каролина игриво улыбалась, поправляя обувь. Она показала все свои прелести.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники заметили, что наряд экстремально короткий. Однако многие восхитились фигурой Севастьяновой. «Каролина — ты космос!», «Красота. Подумала что это Ирина Шейк», «Ну очень длинные ноги», «Как изящно выглядывает грудь», «Просто самые невероятные формы, что я видел», «Хоть бы прикрылась», — написали подписчики.