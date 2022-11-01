«Хоть бы прикрылась»: Севастьянова в слишком коротком платье засветила свое «межножное пространство»

На этот раз Севастьянова решила облачиться в короткое черное платье с декольте и туфли-лодочки на шпильке. Она присела на ступеньку, блеснув упругим бюстом. При этом гимнастка едва прикрыла свои бедра. Она засветила «межножное пространство». Каролина игриво улыбалась, поправляя обувь. Она показала все свои прелести.

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