Схватилась за стринги: Клава Кока в мокром мини-бикини обнажила свои мощные бедра

Кока уже давно не стесняется откровенных кадров. На этот раз она запечатлелась в мокром мини-бикини с принтом. Блондинка обнажила свои мощные бедра. Она стала подтягивать стринги, показав изгибы бедер. Певица красовалась без макияжа, показав фигуру.

«Терпение и труд пасту и пиццу перетрут», – написала звезда.

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