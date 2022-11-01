Схватилась за стринги: Клава Кока в мокром мини-бикини обнажила свои мощные бедра

Клава Кока является популярной исполнительницей. Она выпустила множество хитов и стала кумиром молодежи. Певица уже выступала с Александром Реввой. Также она пела с Мари Краймбрери. Каждый раз артистка предстает в ярких образах на публике. В 26 лет она не боится выглядеть провокационно и часто экспериментирует с образами.
Недавно Клава выпустила новый клип. Примечательно, что она покрасовалась в шортиках на камеру. А теперь певица отдыхает в Турции. Она решила набраться сил. На этот раз блондинка поплескалась в бассейне.
Кока уже давно не стесняется откровенных кадров. На этот раз она запечатлелась в мокром мини-бикини с принтом. Блондинка обнажила свои мощные бедра. Она стала подтягивать стринги, показав изгибы бедер. Певица красовалась без макияжа, показав фигуру.
«Терпение и труд пасту и пиццу перетрут», – написала звезда.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали комплиментами Артистку. Многие отметили, что залюбовались ее красотой. «Такая вся аппетитная», «Фигурка фитоняшки», «Очень соблазнительные изгибы», «А я и не знала, что вы в таком теле», «Классная такая», «Природная красота! Вау», «Мощные формы, тут много работы над собой», — стали писать подписчики.