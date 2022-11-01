Светлана Ходченкова неожиданно предстала с округлившимся животом, восхитив фанатов

На снимке Светлана позировала в платье и тренче, которые не скрыли ее округлившийся живот. Актриса словно решила заявить о беременности. Рядом с ней позировали Максим Лагашкин и Артем Быстров.

Но она не стала обманывать фанатов, пояснив, что это кадр со съемок нового фильма, где она сыграла беременную даму. Ходченкова в таком образе появился в картине «Очевидное невероятное» режиссера Александра Войтинского.

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