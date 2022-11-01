Светлана Ходченкова неожиданно предстала с округлившимся животом, восхитив фанатов

Светлана Ходченкова уже много лет строит карьеру в кино. В ее копилке десятки ярких работ. Два года назад артистка возглавила топ-50 главных актрис России последнего десятилетия. Также она покорила зарубежную киноиндустрию. Блондинка снялась в картине «Росомаха: Бессмертный» и получила роль в фильме «Кровавая леди Батори», где сыграла графиню.
Обычно Светлана редко выходит в свет. Она делится кадрами с курортов. Также активно любит танцевать на пилоне. Но на этот раз ей удалось удивить поклонников. В соцсети она выложила занимательное фото.
На снимке Светлана позировала в платье и тренче, которые не скрыли ее округлившийся живот. Актриса словно решила заявить о беременности. Рядом с ней позировали Максим Лагашкин и Артем Быстров.
Но она не стала обманывать фанатов, пояснив, что это кадр со съемок нового фильма, где она сыграла беременную даму. Ходченкова в таком образе появился в картине «Очевидное невероятное» режиссера Александра Войтинского.
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Светлана Ходченкова, Максим Лагашкин и Артем Быстров. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены. Многие отметили, что интересное положение ей было бы к лицу. «Замечательный кадр», «Лапули! Светлана очень милая!», «Все на миг обалдели», «Красотка! Вам так идет этот образ», «Света, пора пробовать стать мамой. такая вы тут нереальная», «Ох, какие актеры», — стали писать пользователи Сети.