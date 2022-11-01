«Намочила свои булочки»: Клава Кока в мини-бикини отметилась в бассейне с гибким нудлом в руках

Недавно Кока уехала в Турцию. Она решила набраться сил и восстановиться. На этот раз певица поделилась кадром, на котором плещется в бассейне. Примечательно, что она была в мини-бикини. Блондинка погрузилась в воду, а в руках держала согнутый нудл. Она засветила немаленький животик под водой.

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