«Намочила свои булочки»: Клава Кока в мини-бикини отметилась в бассейне с гибким нудлом в руках

Клава Кока уже больше пяти лет активно строит карьеру. Она участвовала в телевизионных шоу и подписала контракт с крупным лейблом. Теперь на ее концертах собираются тысячи поклонников. Она выпускает новые треки и зачастую красуется в ярких нарядах. Артистка признавалась, что стала более раскрепощенной после съемок для мужского журнала.
В последнее время Клава часто давала концерты и сняла новый клип. Она то и дело представала в пикантных нарядах. Певица успела щегольнуть в облегающих шортах и засветить декольте в голом платье на тесемках.
Недавно Кока уехала в Турцию. Она решила набраться сил и восстановиться. На этот раз певица поделилась кадром, на котором плещется в бассейне. Примечательно, что она была в мини-бикини. Блондинка погрузилась в воду, а в руках держала согнутый нудл. Она засветила немаленький животик под водой.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники посчитали, что фото неудачное. Но нашлись и те, кто решил, что Клава пополнела. «Какая вы тут смешная», «Очень пышные щеки», «Неудачный ракурс, вы тут пампушка», «Намочила свои булочки», «Улыбаетесь так заразительно», «Щеки вошли в чат», — стали писать подписчики.