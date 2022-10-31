«Ох, какие изгибы»: Каролина Севастьянова выложила фото из своей спальни

Каролина Севастьянова уже давно построила карьеру художественной гимнастки. Она успешно выступала на соревнованиях и даже завоевала олимпийское золото. Спортсменка теперь часто путешествует. А не так давно она снова снялась в шоу «Звезды в Африке». Но на проекте чемпионка продержалась недолго.
В этом году Каролина много путешествовала. Она отдыхала в Монако, где щеголяла в откровенных платьях и красовалась в мини-шортах. Примечательно, что гимнастка продолжает тренироваться и может похвастаться внушительной растяжкой.
Но недавно Каролина прилетела в Москву. Теперь она регулярно видится с подругами. Однако от смелых нарядов гимнастка не отказалась. На новом фото она позировала в спальне. Тугие лосины подчеркнули ее изящные бедра. Севастьянова надела укороченный свитер, оголив плоский живот перед камерой.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились фигурой Севастьяновой. Многие посчитали, что чемпионка находится в идеальной форме. «Ох, какие изгибы», «Все я завидую», «Животик плоский такой», «У вас вообще нет изъянов», «Вы точно кушаете!? Просто нереальный вид», «Красивая до скрежета в зубах», «Ой, наша кукла», — стали писать подписчики.