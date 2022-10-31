«Ох, какие изгибы»: Каролина Севастьянова выложила фото из своей спальни

Но недавно Каролина прилетела в Москву. Теперь она регулярно видится с подругами. Однако от смелых нарядов гимнастка не отказалась. На новом фото она позировала в спальне. Тугие лосины подчеркнули ее изящные бедра. Севастьянова надела укороченный свитер, оголив плоский живот перед камерой.

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