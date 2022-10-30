«Пантера перед заплывом»: Лена Летучая в шоколадном бикини продемонстрировала изящную фигуру

Среди последних публикаций личного микроблога экс-ведущей программы «Ревизорро» Лены Летучей появилась фотография знаменитости в купальнике цвета шоколада.
Благородный оттенок наряда с акцентом на сочной груди позволил поклонникам Летучей сравнить ее с пантерой. Грация телеведущей напомнила фанатам изгибающуюся дикую кошку. Другие же сравнили Лену Летучую с Клаудией Шиффер.
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Лена Летучая в купальнике. Фото: соцсети звезды
«Боже, я подумала, что это Клаудиа Шиффер в моей ленте, а это круче — наша Лена», «Какая женщина!», «Пантера перед заплывом», – написали поклонники Летучей в комментариях под фото.
В свою очередь телеведущая рассказала о плюсах текущего отдыха:
«Отличный пляж и выход к открытой воде».