«Пантера перед заплывом»: Лена Летучая в шоколадном бикини продемонстрировала изящную фигуру

Среди последних публикаций личного микроблога экс-ведущей программы «Ревизорро» Лены Летучей появилась фотография знаменитости в купальнике цвета шоколада.

Благородный оттенок наряда с акцентом на сочной груди позволил поклонникам Летучей сравнить ее с пантерой. Грация телеведущей напомнила фанатам изгибающуюся дикую кошку. Другие же сравнили Лену Летучую с Клаудией Шиффер.

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