«Ой, прям в облипку! Срамота!»: Клава Кока в тугих шортиках продемонстрировала загорелые бедра на публике

Клава Кока уже больше пяти лет выступает на сцене. Она успела выпустить несколько хитов, покорив публику. Теперь артистка желанная гостья на премиях и фестивалях. Она регулярно ездит на гастроли и записывает треки с мегзвездами. Поклонники не перестают следить за ее творчеством.
Примечательно, что Клава после съемок для мужского журнала стала раскрепощенней. Она выбирает яркие образы не только для выступлений, но и в обычной жизни. В новом клипе артистка сменила несколько откровенных лука.
В соцсети Кока выложила фото, сделанное на съемках. Она позировала со своей бабушкой. Певица щегольнула в тугих белых шортах, топе и рваной футболке. Монохромный образ дополняли носки с кроссовками. Наряд позволил ей подчеркнуть изящные и загорелые бедра.
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Клава Кока с бабушкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали Клаву комплиментами. Многие отметили, что у нее шикарные формы. Но некоторые также осудили звезду. «Ой, прям в облипку! Срамота!», «В белом особенно милая», «Это трусы или шорты?», «Бабушка у вас красотка», «Ну наряд прям идеально показал ваши формы», «Словно школьница», — стали писать подписчики.