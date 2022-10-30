«Ой, прям в облипку! Срамота!»: Клава Кока в тугих шортиках продемонстрировала загорелые бедра на публике

В соцсети Кока выложила фото, сделанное на съемках. Она позировала со своей бабушкой. Певица щегольнула в тугих белых шортах, топе и рваной футболке. Монохромный образ дополняли носки с кроссовками. Наряд позволил ей подчеркнуть изящные и загорелые бедра.

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