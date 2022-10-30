«Есть все таки плюсы в лишних кг»: Настя Ивлеева в мини-бикини блеснула упругим декольте

На этот раз Ивлеева решила загореть. Она выложила смелое фото, на котором красовалась в мини-бикини. Блогерша успела загореть. На отдыхе она предпочитает щеголять без макияжа. Блондинка в лифе блеснула упругим декольте.

«Есть все таки плюсы в лишних кг. Ну, я еще локоточкачками подработала, но тем не менее! Итак, я погрузилась сегодня на дно и даже всплыла обратно!» – написала звезда.

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