«Есть все таки плюсы в лишних кг»: Настя Ивлеева в мини-бикини блеснула упругим декольте

Настя Ивлеева уже много лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Она была ведущей популярного трэвел-шоу «Орел и решка», а потом блондинка стала блогером. Ее зачастую зовут вести премии и вечеринки. Ей даже удалось подружиться с Максимом Галкиным. А вот с рэпером Элджеем она развелась, но поддерживает с ним дружеские отношения.
Теперь Ивлеева еще больше времени уделяет работе. Она снимает свой влог и часто путешествует. На днях телеведущая приехала в Мексику. Она уже начала делиться кадрами, на которых щеголяет в откровенных нарядах.
На этот раз Ивлеева решила загореть. Она выложила смелое фото, на котором красовалась в мини-бикини. Блогерша успела загореть. На отдыхе она предпочитает щеголять без макияжа. Блондинка в лифе блеснула упругим декольте.
«Есть все таки плюсы в лишних кг. Ну, я еще локоточкачками подработала, но тем не менее! Итак, я погрузилась сегодня на дно и даже всплыла обратно!» – написала звезда.
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Настя Ивлеева. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены ее формами. Многие осыпали Ивлееву комплиментами. «Огонь! В любом весе свои плюсы», «Ну шикарно выглядишь», «Без макияжа вообще куколка», «Вай, какие виды», «Милашка такая», «Стала очень женственной», «Красота во всей красе», — стали писать подписчики.