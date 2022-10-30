«Купальник забыла? Вот это нимфа!»: Наталья Рудова обнажила «два бугра страсти» прямо у бассейна

Обычно Наталья посещает вечеринки или ездит на море. На этот раз она решила поделиться кадром с курорта. Актриса позировала на кромке бассейна в сумерках. Она засветила свои стройные ноги и округлые ягодицы. При этом Рудова была без купальника. Она красовалась без стеснения в лунном свете.

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