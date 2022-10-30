«Купальник забыла? Вот это нимфа!»: Наталья Рудова обнажила «два бугра страсти» прямо у бассейна

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. В ее копилке десятки ролей, но многие зрители любят сериал «Татьянин день» с ее участием. Блондинка также работала с Дмитрием Нагиевым, а недавно она снялась с Павлом Прилучным в сериале «Жизнь по вызову». Поклонники удивляются, что привлекательная звезда в 39 лет не замужем.
И пока многие ее коллеги заводят детей и играют свадьбы, Рудова неустанно работает над фигурой. Она регулярно занимается спортом. Не раз блондинка хвасталась стальным прессом в бикини или дефилировала в тугом топе.
Обычно Наталья посещает вечеринки или ездит на море. На этот раз она решила поделиться кадром с курорта. Актриса позировала на кромке бассейна в сумерках. Она засветила свои стройные ноги и округлые ягодицы. При этом Рудова была без купальника. Она красовалась без стеснения в лунном свете.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Примечательно, что поклонники привыкли к горячим фото артистки, но ей удалось взбудоражить фанатов. Они стали бурно обсуждать фигуру звезды.
«Ох, какая вы красотка», «Ну ночью можно и без одежды», «Ой, я забыл, как говорить», «Вид на миллион», «Вы словно подарок», «Купальник забыла? Вот это нимфа!», «Как хороши, два бугра страсти», «Даже ругать вас не хочется», — стали писать подписчики.