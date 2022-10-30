«Очень доволен Леон»: Савельева засняла подросшего сына в модной куртке канареечного цвета на пути в садик

Саша Савельева уже много лет выступает на сцене. Раньше она была солисткой группы «Фабрика». Лишь несколько лет назад певица начала сольную карьеру.

Она предпочла меньше внимания уделять карьере, когда родила сына Леона. Однако вместе с мужем Кириллом Сафоновым звезда участвует в съемках и создает клипы.