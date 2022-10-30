«Очень доволен Леон»: Савельева засняла подросшего сына в модной куртке канареечного цвета на пути в садик

Саша Савельева уже много лет выступает на сцене. Раньше она была солисткой группы «Фабрика». Лишь несколько лет назад певица начала сольную карьеру.
Она предпочла меньше внимания уделять карьере, когда родила сына Леона. Однако вместе с мужем Кириллом Сафоновым звезда участвует в съемках и создает клипы.
В последнее время Саша часто хвастается новыми нарядами. Она не скрывает, что следит за модой, а стрижки ей делает Влад Лисовец. Также артистке нравится одевать сына. На этот раз она засняла малыша, когда он шел в садик.
На кадрах Леон в модной куртке канареечного цвета и джинсах идет по тропинке. При этом мальчик также был в вязаной шапке. Он уверенно шел не только с мамой, но и другом.
«С 2,5-3,5 отдали в частный садик. Он маленький и мегаудобное расположение. С 3,5 в городской. Очень доволен Леон. Большой садик, удобный, много места, много детей, есть бассейн, физкультура, музыка. Кружки!» – поделилась звезда.
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Поклонники осыпали мальчика комплиментами. Многие также не ожидали, что Саша отдала ребенка в простой садик.
«Какой цыпленок», «Просто милота», «Обожаю таких модников», «Главное, чтобы ему нравилось», «До чего замечательный сынок у вас», «Классно! Вы прям восхищаете», — стали писать пользователи Сети.
Леон Сафонов. Фото: соцсети