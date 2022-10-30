Скрыла изъяны: Нетребко в принтованной юбке с разрезом и бархатных ботильонах щегольнула на улицах Мадрида

Анна Нетребко является известной певицей. Она уже много лет выступает на сцене в самых разных странах. Порой вся жизнь артистки состоит из гастролей. Она живет в Вене, где у нее есть просторная квартира, но там звезда проводит крайне мало времени. На этот раз звезда отправилась в Испанию, где у нее продут концерты.
Обычно Анна всегда находит время на прогулки и экскурсии. На этот раз она тоже успела посетить храмы, замки и другие знаковые места. С ней проводит сын Тьяго, у которого, по всей видимости, каникулы в школе.
Накануне Нетребко снова приехала в Мадрид. Она поужинала в ресторане и насладилась теплой погодой. Певица щегольнула в принтованной юбке с высокой посадкой и разрезом спереди. Наряд она предпочла дополнить голубой рубашкой и бархатными ботильонами. Наряд скрыл ее живот и подчеркнул стройные ноги. Звезда также дополнила лук солнцезащитными очками и сумкой в тон вишневой юбки.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились ее гармоничным аутфитом. Многие снова осыпали ее комплиментами. «Вау, какая леди», «Вы бесподобны», «Ну наряд прям продуманный до мелочей», «Вам удается сражать своими образами», «Шикарно, дорого-богато», «Я тащусь от лучка», «Аннушка, вы такая стройная», — стали писать подписчики.