Скрыла изъяны: Нетребко в принтованной юбке с разрезом и бархатных ботильонах щегольнула на улицах Мадрида

Накануне Нетребко снова приехала в Мадрид. Она поужинала в ресторане и насладилась теплой погодой. Певица щегольнула в принтованной юбке с высокой посадкой и разрезом спереди. Наряд она предпочла дополнить голубой рубашкой и бархатными ботильонами. Наряд скрыл ее живот и подчеркнул стройные ноги. Звезда также дополнила лук солнцезащитными очками и сумкой в тон вишневой юбки.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».