«Вызывайте пожарных!»: Вики Одинцова в монокини сразила наповал идеальной фигурой

Среди последних публикаций личного микроблога модели Вики Одинцовой появилась фотография в черно-белой гамме. Примечательно, что кадр не оставил равнодушными поклонников длинноногой красотки.

Одинцова нарядилась в купальник, который обнажил плоский животик знойной шатенки. Одинцова позировала возле зеркала и продемонстрировала идеальные ноги с широкими бедрами и заветным «просветом» между ними.

Виктория не спрятала и сочный бюст. Так что фанаты завалили блогера комплиментами и расспросами про вес знаменитости:

«Вызывайте пожарных!», «Бомбический купальник», «Какой у вас вес на данный момент? Просто красавица», «Словно гитара».

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