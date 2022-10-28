Уже обнимает: Макаров запечатлел, как дочка Кудрявцевой в мини-юбке и колготках в горошек очаровала мальчика

Примечательно, что Макаров на этот раз выложил трогательное фото. Он подловил дочку, которую обнимал мальчик. Потенциальный жених рукой обвил ее шею и плечи. Мария была в юбке и колготках в горох. Она закрыла глаза, когда мальчик взял ее в охапку.

«Не, ну тут надо решать», – заявил муж Кудрявцевой, наблюдая за происходящим.

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