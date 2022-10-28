Уже обнимает: Макаров запечатлел, как дочка Кудрявцевой в мини-юбке и колготках в горошек очаровала мальчика

Лера Кудрявцева знакома публике, так как много лет работает на телевидении. Она ведет такие передачи, как «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Блондинка в 51 год может похвастаться моложавым видом. Она состоит в браке с молодым мужем Игорем Макаровым. У них растет дочка Мария, которой четыре года.
Не так давно Лере пришлось опровергать слухи, что она намерена развестись с мужем. Блондинка этой осенью особенно много работают, поэтому Макаров чаще отводит и забирает наследницу из садика. Мария учит английский язык и танцует. На этот раз она снова получила грамоту за успехи.
Примечательно, что Макаров на этот раз выложил трогательное фото. Он подловил дочку, которую обнимал мальчик. Потенциальный жених рукой обвил ее шею и плечи. Мария была в юбке и колготках в горох. Она закрыла глаза, когда мальчик взял ее в охапку.
«Не, ну тут надо решать», – заявил муж Кудрявцевой, наблюдая за происходящим.
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Мария Макарова с другом. Фото: соцсети
Поклонники пришлив в восторг от кадра. Многие вспомнили, что на отдыхе в Турции и Болгарии у нее тоже были юные кавалеры. Пользователи Сети уверены, что Мария вырастет и будет разбивать сердца. «Она чудо», «Это лицо! Машка, тебе придется не раз отбиваться от таких женихов», «Первые ухаживания, как мило», — стали писать подписчики.