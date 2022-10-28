Осенний total black: Ким Кардашьян в кожаных брюках и модном пальто макси появилась на вечеринке Tiffany&Co

Ким Кардашьян является одной из самых известных персон в мире. Много лет она снималась в реалити-шоу, которое посвящено ее семье. Модель зарабатывает большие деньги. Она создала бренд косметики, а также одежды. После развода с Канье Уэст звезда постройнела и недавно даже стала героиней модного показа, так как выпустила совместную коллекцию с Dolce & Gabbana.
Этой осенью Ким регулярно выходит в свет. На днях она отметила свое 42-летие. Светская львица в белом гипюровом платье устроила праздник, на котором были ее родные и друзья. А вот 27 октября она отметилась на вечеринке Tiffany & Co.
Ради такого случая в Лос-Анджелес из Парижа прилетел генеральный директор Tiffany & Co. Александр Арно. На мероприятия отметилась Хейли Бибер, которая пришла в тонком платье Saint Laurent. На мероприятии Хейли мило беседовала с Кардашьян. И это несмотря на то, что Канье Уэст — не так давно поссорился с Бибер.
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Ким Кардашьян. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ким. Многие были сражены ее total black образом. Звезда щегольнула в кожаных брюках и майке. Образ дополняло пальто макси. Она сделала ровный пробор и хвостик. Светская львица поддержала главные осенние тренды. Примечательно, что у всех на вечеринке были бриллиантовые браслеты.