Осенний total black: Ким Кардашьян в кожаных брюках и модном пальто макси появилась на вечеринке Tiffany&Co

Ради такого случая в Лос-Анджелес из Парижа прилетел генеральный директор Tiffany & Co. Александр Арно. На мероприятия отметилась Хейли Бибер, которая пришла в тонком платье Saint Laurent. На мероприятии Хейли мило беседовала с Кардашьян. И это несмотря на то, что Канье Уэст — не так давно поссорился с Бибер.

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