Стильная в 51 год: постройневшая Нетребко в платье сливочного цвета и кардигане щегольнула в Испании

На этот раз Нетребко покинула Мадрид. Вместе с сыном Тьяго и подругами она приехала в провинцию. Певица посещает храмы, гуляет на природе. На этот раз она облачилась в короткое платье сливочного цвета и дополнила кардиганом в тон. Артистка отказалась от каблуков, выбрав лоферы. Она подчеркнула постройневшую фигуру.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».