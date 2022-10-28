Стильная в 51 год: постройневшая Нетребко в платье сливочного цвета и кардигане щегольнула в Испании

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц в мире. Она гастролирует весь год. Артистка крайне редко устраивает себе отпуск, но в этом году ей удалось отдохнуть в Египте, а также в Великобритании. Однако она продолжает давать концерты. Недавно звезда приехала в Испанию, где у нее состоится пять выступлений.
Примечательно, что Анна славится своим чувством стиля. Она не скрывает, что регулярно пополняет гардероб. Однако недавно ее подвергли критике за наряды не по возрасту. В 15 года она не боится подчеркивать достоинства фигуры.
На этот раз Нетребко покинула Мадрид. Вместе с сыном Тьяго и подругами она приехала в провинцию. Певица посещает храмы, гуляет на природе. На этот раз она облачилась в короткое платье сливочного цвета и дополнила кардиганом в тон. Артистка отказалась от каблуков, выбрав лоферы. Она подчеркнула постройневшую фигуру.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Примечательно, что потом Анна добавила образу изюминку, заменив кардиган на яркую жилетку с мехом. Певица позировала в лучах солнца. Она показала стройные ноги, развеяв слухи, которые недавно появились. Звезду подозревали в беременности.
«Какая вы красотка», «Обожаю ваш стиль», «Наряд просто восхищает», «Ну какая вы леди!», «Ножки просто идеальные», «Как вас могли критиковать! Просто шикарно выглядите», — стали писать пользователи Сети.