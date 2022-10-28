«Понял, что сопротивляться бесполезно»: Лера Кудрявцева в блузке в сетку засветила свое декольте перед Стасом Пьехой

На этот раз Кудрявцева покрасовалась в белоснежном костюме. Под жакет она надела прозрачную блузку в сетку. Ей сделали укладку с кудряшками и макияж с акцентом на губы. Телеведущая пришла в студию и оказалась в кресле члена жюри. Рядом с ней разместился Стас Пьеха. Перед Ним Лера блеснула своим декольте. Она навела на него камеру и у артиста появился макияж из-за фильтров.

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