«Понял, что сопротивляться бесполезно»: Лера Кудрявцева в блузке в сетку засветила свое декольте перед Стасом Пьехой

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она из года в год ведет «Песню года». Зрители также видят ее в роли ведущей шоу «Секрет на миллион» и передачи «Звезды сошлись». Она следит за внешностью и в 51 год может похвастаться стройностью. Блондинка не скрывает, что любит яркие образы.
В последнее время Лера часто облачается в костюмы. Также она носит силуэтные платья. Этой осенью блондинка также снимается в шоу «Суперстар». В студии она предстает в смелых нарядах. Новый лук удивил не только ее поклонников.
На этот раз Кудрявцева покрасовалась в белоснежном костюме. Под жакет она надела прозрачную блузку в сетку. Ей сделали укладку с кудряшками и макияж с акцентом на губы. Телеведущая пришла в студию и оказалась в кресле члена жюри. Рядом с ней разместился Стас Пьеха. Перед Ним Лера блеснула своим декольте. Она навела на него камеру и у артиста появился макияж из-за фильтров.
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«Тебе уже даже перед пацанами не стыдно, да?» – сказала звезда.
«Я уже понял, что сопротивляться бесполезно. Пока я в кресле, мне быть красивым», – ответил певец.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Кудрявцева. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, вот это красотка». «Наряд шикарный», «Ого, какое декольте», «Стас готов на все, когда вы рядом», «А муж не заревнует?», «Обожаю ваши образы», «Лерочка, как вы прекрасны», «Ой, как вы круто смотритесь», — стали писать подписчики.