«Зажала свои персики локтями»: мокрая Рудова в мини-бикини обнажила свои «аппетитные» формы (горячее фото)

Наталья Рудова

Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды

Актриса выложила кадр, который свел с ума поклонников.

Наталья Рудова уже много лет строит карьеру в кино. Зрители знают ее благодаря ролям в таких сериалах, как «Бихэппи», «Татьянин день». Недавно она также снялась в новом проекте «Жизнь по вызову», в котором поработала с Павлом Прилучным. Примечательно, что звезда и в обычной жизни часто носит смелые наряды.

В свои 39 лет Рудова регулярно наряжается. Она появляется на красных дорожках и вечеринках. Блондинка скрывает личную жизнь. Поклонники поражаются тому, что актриса с подтянутой фигурой не замужем. Она регулярно занимается спортом. 

На этот раз Наталья выложила горячее фото. Она предстала в мини-бикини. Актриса позировала в с мокрыми волосами. Она только искупалась, поэтому намокший купальник прилип к ее прелестям. Блондинка локтями прижала бюст, показав глубокую ложбинку. Рудова решила подразнить подписчиков. 

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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды

Поклонники были сражены смелым фото. Рудова получила множество комплиментов.

«Вкусняшка», «Русалка настоящая», «Зажала свои персики локтями», «Ну просто бесподобная», «Это сводит с ума! Что ты творишь», «Это очень доброе утро», «Декольте в самом соку», — стали писать пользователи Сети.

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