«Зажала свои персики локтями»: мокрая Рудова в мини-бикини обнажила свои «аппетитные» формы (горячее фото)

На этот раз Наталья выложила горячее фото. Она предстала в мини-бикини. Актриса позировала в с мокрыми волосами. Она только искупалась, поэтому намокший купальник прилип к ее прелестям. Блондинка локтями прижала бюст, показав глубокую ложбинку. Рудова решила подразнить подписчиков.

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