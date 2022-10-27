«Навеселе закинула ногу за голову»: Волочкова в купальнике козырнула эффектным шпагатом в купели с Джигурдой

Уже давно Волочкова дружит с Никитой Джигурдой. Актер не раз был в нее в гостях. Так как балерина пока не нашла возлюбленного, она любит веселится в компании Никиты. На этот раз они оказались в купели звезды. Анастасия в черном купальнике с декольте на шнуровке закинула ногу за голову. Она козырнула эффектным шпагатом. Джигурда подбежал к ней и стал хлестать вениками.

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