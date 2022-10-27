«Навеселе закинула ногу за голову»: Волочкова в купальнике козырнула эффектным шпагатом в купели с Джигурдой

Анастасия Волочкова уже давно стала знаменитой. Она построила карьеру балерины и раньше была солисткой Большого театра. Теперь артистка выступает на сцене, создавая собственные постановки. Однако не раз она оказывалась в центре скандалов, так как зачастую делится пикантными кадрами, а на лужайке у своего дома любит ходить без одежды.
Часто Волочкова выбирает откровенные наряды. Она предпочитает выглядеть женственно. Балерина также не перестает хвастаться своей растяжкой. Поперечный шпагат заслуженной артистки даже внесен в Книгу рекордов России. Длина размаха ног балерины составила 225 сантиметров.
Уже давно Волочкова дружит с Никитой Джигурдой. Актер не раз был в нее в гостях. Так как балерина пока не нашла возлюбленного, она любит веселится в компании Никиты. На этот раз они оказались в купели звезды. Анастасия в черном купальнике с декольте на шнуровке закинула ногу за голову. Она козырнула эффектным шпагатом. Джигурда подбежал к ней и стал хлестать вениками.
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Кадры, на которых балерина веселится с Никитой оказались в шоу Настя Ивлеевой «Agent Шоу». Она приняла с ним участие в челлендже. Анастасия станцевала весьма пикантный танец с другом. Поклонники были ошеломлены увиденным.
«Как они дружны», «Анастасия просто сражает своей растяжкой», «Навеселе закинула ногу за голову», «Джигурде повезло», «Эта купель видела многое», «У Волочковой просто идеальные ноги», «С таким декольте можно покорить всех», — стали писать пользователи Сети.