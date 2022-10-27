«Ой, малая, это горячо»: Валя Карнавал в миниатюрных шортах и топике обнажила на камеру сокровенное

Валя Карнавал уже давно стала кумиром молодежи. Она снимает видео для соцсетей, поет и участвует в шоу для YouTube. Также блогерша участвовала в съемках проекта «Звезды в Африке». Там она встретила Сашу Стоуна, с которым теперь строит отношения. 20-летняя звезда с предвкушением готовится к свадьбе.
Примечательно, что Валя любит выглядеть женственно. Она выбирает наряды, которые подчеркивают ее достоинства. На днях артистка покрасовалась в дерзком платье с глубоким вырезом. Она не стесняется показывать свои формы.
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На этот раз Карнавал выложила пикантное видео. Она наклонилась к камере, сверкнув своей грудью. Потом блогерша стала позировать в джинсовых мини-шортах, оголив свой плоский живот. Она не стала прятать свои прелести. Однако некоторые поклонники посчитали, что Валя показала сокровенное.
«Ох, что за куколка», «Так похудела», «На себя вообще не похожа», «Очень смелый вырез», «Ну сокровенное показала! И грудь, и животик», «Ой, малая, это горячо», «Скромности не хватает, конечно», — стали писать пользователи Сети.