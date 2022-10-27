«Ой, малая, это горячо»: Валя Карнавал в миниатюрных шортах и топике обнажила на камеру сокровенное

Примечательно, что Валя любит выглядеть женственно. Она выбирает наряды, которые подчеркивают ее достоинства. На днях артистка покрасовалась в дерзком платье с глубоким вырезом. Она не стесняется показывать свои формы.

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