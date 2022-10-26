«Вся грудь насквозь светится»: Волочкову пристыдили за фото в «голом» боди без лифчика

Анастасия Волочкова гордится своей подтянутой фигурой и не упускает случая продемонстрировать ее поклонникам. 46-летняя балерина не стесняется позировать в нижнем белье и купальниках.

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На новом фото в соцсети звезда покрасовалась в одном кислотном боди. Она не стала надевать бюстгальтер, подчеркнув пышный бюст тонкой тканью.