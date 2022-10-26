«Вся грудь насквозь светится»: Волочкову пристыдили за фото в «голом» боди без лифчика

Анастасия Волочкова гордится своей подтянутой фигурой и не упускает случая продемонстрировать ее поклонникам. 46-летняя балерина не стесняется позировать в нижнем белье и купальниках.
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На новом фото в соцсети звезда покрасовалась в одном кислотном боди. Она не стала надевать бюстгальтер, подчеркнув пышный бюст тонкой тканью.
«Вроде я в форме? Выезжаю на прогон завтрашнего спектакля. Я очень волнуюсь», — поделилась Анастасия.
Анастасия Волочкова: Фото: соцсети
Пользователи отреагировали на кадр неоднозначно.
«Для вашего возраста фигура — огонь, но не стоит ее показывать всем подряд в нижнем белье»; «Осталось только совсем неглиже»; «Настя, постыдись, тебе под 50 лет уже, а все голая позируешь. Вся грудь насквозь светится», — написали они.