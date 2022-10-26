Сногсшибательно! Волочкова в неоновом боди щегольнула стройными прелестями

Примечательно, что Волочкова не раз удивляла поклонников своими образами. Но теперь она многих изумила. Артистка щегольнула в откровенном купальнике неонового цвета и кроссовках. Она козырнула своими исхудавшими ножками. При этом Анастасия не стала прятать изящные бедра. Она также засветила округлый бюст.

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