Сногсшибательно! Волочкова в неоновом боди щегольнула стройными прелестями

Анастасия Волочкова уже давно прославилась на всю страну. Она уже давно не выступает в Большом театре. Однако она создала свой спектакль, с которым гастролирует. Но ее также часто видят на вечеринках. Артистка любит эпатировать публику. Она дружит с Никитой Джигурдой, носит пикантные наряды и регулярно хвастается шпагатом.
В свои 46 лет Волочкова старается следить за фигурой. Она не скрывает, что правильно питается. Зачастую балерина делится кадрами из бани, где обнажает свои прелести. А теперь она показала, в чем ходит в своем особняке.
Примечательно, что Волочкова не раз удивляла поклонников своими образами. Но теперь она многих изумила. Артистка щегольнула в откровенном купальнике неонового цвета и кроссовках. Она козырнула своими исхудавшими ножками. При этом Анастасия не стала прятать изящные бедра. Она также засветила округлый бюст.
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Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды
«Вроде я в форме? Выезжаю на прогон завтрашнего спектакля», — заявила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Волочкова. А вот ее наряд их поразил.
«Прямо так выезжаете или все-таки оденетесь?», «Купальник не очень, что-то в нем не так!», «Вот это фигура», «Купальник что есть, что нет его», — стали писать пользователи Сети.