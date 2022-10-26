«Ванечка растет слишком быстро»: Подольская запечатлелась с младшим сыном Преснякова на вечеринке

Артемий участвовал в конкурсах. Наталья запечатлелась с сыновьями, а также Владимиром-Пресняковым старшим. А вот муж певицы не появился на вечеринке.

«Дети растут слишком быстро! Наш Ванечка растет слишком быстро! Уже 2 года. В очередной раз хочу сказать огромное спасибо нашим неизменным за быструю и четкую организацию нашего праздника, который не смотря на все странные обстоятельства прошел очень душевно и здорово!

Иван обожает медведей и не расставался весь вечер с ним ни на секунду. И я очень люблю моих необыкновенных друзей. Вы самые лучшие», – написала звезда.