«Ванечка растет слишком быстро»: Подольская запечатлелась с младшим сыном Преснякова на вечеринке

Наталья Подольская является известной певицей. Она уже много лет выступает на сцене. Артистка не скрывает, что счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Они стараются во всем поддерживать друг друга. У пары подрастают сыновья. Артемию уже семь лет, а Ивану 22 октября исполнилось два года. На днях звезда устроила вечеринку в честь дня рождения младшего наследника.
Подольская организовала детский праздник. Она собрала гостей и позвала аниматоров, которые развлекали детей. Певица облачилась в юбку макси с разрезом и белую кружевную блузку. Она почти не выпускала из рук именинника.
Артемий участвовал в конкурсах. Наталья запечатлелась с сыновьями, а также Владимиром-Пресняковым старшим. А вот муж певицы не появился на вечеринке.
«Дети растут слишком быстро! Наш Ванечка растет слишком быстро! Уже 2 года. В очередной раз хочу сказать огромное спасибо нашим неизменным за быструю и четкую организацию нашего праздника, который не смотря на все странные обстоятельства прошел очень душевно и здорово!
Иван обожает медведей и не расставался весь вечер с ним ни на секунду. И я очень люблю моих необыкновенных друзей. Вы самые лучшие», – написала звезда.
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Наталья Подольская с сыновьями. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Иван растет копией своего папы. «Такой хороший мальчик», «Какой у вас классный дедушка», «Мальчик такой милый! Он копия папы», «Наталья, какая вы скромница», «Очаровательный блондин», «Ну просто шикарный праздник», — стали писать подписчики.
Наталья Подольская с сыновьями и Владимир Пресняков-старший. Фото: соцсети звезды