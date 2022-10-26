«Ванечка растет слишком быстро»: Подольская запечатлелась с младшим сыном Преснякова на вечеринке

Наталья Подольская с сыном

Наталья Подольская с сыном. Фото: соцсети звезды

Певица отметила день рождения младшего наследника. Но на вечеринке она встречала гостей без мужа.

Наталья Подольская является известной певицей. Она уже много лет выступает на сцене. Артистка не скрывает, что счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Они стараются во всем поддерживать друг друга. У пары подрастают сыновья. Артемию уже семь лет, а Ивану 22 октября исполнилось два года. На днях звезда устроила вечеринку в честь дня рождения младшего наследника.

Подольская организовала детский праздник. Она собрала гостей и позвала аниматоров, которые развлекали детей. Певица облачилась в юбку макси с разрезом и белую кружевную блузку. Она почти не выпускала из рук именинника.

Артемий участвовал в конкурсах. Наталья запечатлелась с сыновьями, а также Владимиром-Пресняковым старшим. А вот муж певицы не появился на вечеринке. 

«Дети растут слишком быстро! Наш Ванечка растет слишком быстро! Уже 2 года. В очередной раз хочу сказать огромное спасибо нашим неизменным за быструю и четкую организацию нашего праздника, который не смотря на все странные обстоятельства прошел очень душевно и здорово!

Иван обожает медведей и не расставался весь вечер с ним ни на секунду. И я очень люблю моих необыкновенных друзей. Вы самые лучшие», – написала звезда.

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Наталья Подольская с сыновьями. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Иван растет копией своего папы. «Такой хороший мальчик», «Какой у вас классный дедушка», «Мальчик такой милый! Он копия папы», «Наталья, какая вы скромница», «Очаровательный блондин», «Ну просто шикарный праздник», — стали писать подписчики.

Наталья Подольская с сыновьями и Владимир Пресняков-старший. Фото: соцсети звезды

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