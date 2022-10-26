«Лифчик для бурной ночи»: Агата Муцениеце в жакете с пайетками засветила нижнее белье в компании парней

Агата Муцениеце является одной из самых известных актрис в России. Она уже больше 10 лет строит карьеру. Актриса снялась в сериале «Закрытая школа», а также в таких картинах, как «Честный развод», «Тобол». Примечательно, что многие ее знали, как жену Павла Прилучного. Но два года назад они развелись.
В этом году Прилучный женился на новой избраннице Зепюр Брутян. А вот Муцениеце не говорит о личной жизни. Но она постройнела и обновила гардероб. Артистка все чаще выходит в свет в женственных нарядах.
На днях Павел забрал детей к себе домой. А вот Агата отправилась на вечеринку. Она облачилась в кожаные брюки и черный жакет с пайетками. Актриса отказалась от блузки, поэтому не скрыла нижнее белье. На фото с мероприятия Муцениеце засветила округлый бюст. Она повеселилась с Александром Гудковым и Владимиром Маркони.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники были удивлены тому, что Агата выбрала такой откровенный лук. Однако актриса была без макияжа. Многие посчитали, что она выглядела уставшей.
«Какая вы чаровница», «Лифчик для бурной ночи», «Вид уставший Надо отдохнуть», «Макияжа не хватает», «Вы такая классная», «Так вот на кого ваша дочка Мия похожа!», «Вы прям цвете», — стали писать подписчики.
Агата Муцениеце, Александр Гудков и Владимир Маркони. Фото: соцсети звезды