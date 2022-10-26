«Лифчик для бурной ночи»: Агата Муцениеце в жакете с пайетками засветила нижнее белье в компании парней

На днях Павел забрал детей к себе домой. А вот Агата отправилась на вечеринку. Она облачилась в кожаные брюки и черный жакет с пайетками. Актриса отказалась от блузки, поэтому не скрыла нижнее белье. На фото с мероприятия Муцениеце засветила округлый бюст. Она повеселилась с Александром Гудковым и Владимиром Маркони.

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