«Стринги впились в недра»: Нюша в мокром платье засветила свои округлые формы во всей красе

Нюша является известной популярной певицей. Она уже много лет выступает на сцене. Артистка выпустила множество хитов, а на публике она то и дело щеголяла в мини-шортах и коротких платьях. Однако после свадьбы с Игорем Сивовым звезда стала реже давать концерты. Она теперь растит дочку Симбу-Серафиму и сына Саффрона.
Теперь Нюша живет на две страны. Недавно она снова приехала в Дубай. Певица все чаще делится пикантными кадрами. Она щеголяет в коротких платьях, позирует в боди. Артистка без стеснения демонстрирует свои формы после родов.
На этот раз звезда обескуражила фанатов. Она выложила откровенные кадры, на которых предстала в мокром платье на пляже. Нюша блеснула своими округлыми ягодицами. При этом певица засветила стринги. Она красовалась на камеру с мокрыми волосами. Артистка не стала прикрывать прелести своей фигуры.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники признались, что Нюша лишила их дара речи. Многие отметили, что раньше она выкладывала более скромные фотографии. Фанаты считают, что певица хвастается фигурой, так как переживает. Недавно она призналась, что пережила измену в прошлом году, но мужа простила.
«Какие формы», «А что за прикол? Где милая девочка?», «Нюша, ну у тебя формы сочные», «Стринги впились в недра», «Как ты похорошела», «Это очень пикантно», — стали писать подписчики.
Нюша. Фото: соцсети звезды