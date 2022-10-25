«Стринги впились в недра»: Нюша в мокром платье засветила свои округлые формы во всей красе

На этот раз звезда обескуражила фанатов. Она выложила откровенные кадры, на которых предстала в мокром платье на пляже. Нюша блеснула своими округлыми ягодицами. При этом певица засветила стринги. Она красовалась на камеру с мокрыми волосами. Артистка не стала прикрывать прелести своей фигуры.

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