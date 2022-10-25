«Прилучный позволил без лифа ходить?»: Брутян приспустила стеганое пальто, засветив бюст во всей красе

Павел Прилучный давно прославился благодаря своей карьере. Он снялся во многих картинах, включая сериалы «Закрытая школа» и «Мажор». Долгие восемь лет артист был в браке с Агатой Муцениеце. Когда пара объявила о расставании, поклонники были поражены. А в этом году актер сыграл свадьбу с новой избранницей.
Теперь Павел живет с коллегой Зепюр Брутян. У актрисы появились не только поклонники, но и хейтеры. Многие считают, что она причастна к разводу звезды с Муцениеце. Но Прилучный на сплетни не реагирует. Он теперь то и дело выходит в свет с возлюбленной.
На этот раз Брутян приняла участие в фотосессии. К удивлению фанатов, она предстала в нескромных образах. Актриса примерила кожаное мини-платье и ботфорты. А потом она предстала в стеганом пальто с поясом. Жена Прилучного приспустила наряд, обнажив плечи и зону декольте. Она сверкнула прелестями без лифчика.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Брутян. Многие осыпали ее комплиментами. «Пашина конфетка», «Нельзя быть такой красивой», «Ну очень нежная и красивая», «Прилучный позволил без лифа ходить?», «Очень смело», «Кудряшка с изюминкой», «Хороша фигурка», «Эффектный лук», — стали писать подписчики.