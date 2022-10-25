«Прилучный позволил без лифа ходить?»: Брутян приспустила стеганое пальто, засветив бюст во всей красе

На этот раз Брутян приняла участие в фотосессии. К удивлению фанатов, она предстала в нескромных образах. Актриса примерила кожаное мини-платье и ботфорты. А потом она предстала в стеганом пальто с поясом. Жена Прилучного приспустила наряд, обнажив плечи и зону декольте. Она сверкнула прелестями без лифчика.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».