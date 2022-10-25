Голая правда: самая аппетитная среди блогеров по мнению Милохина похвасталась сочными прелестями в бикини

Среди последних фотографий личного микроблога популярной рыжеволосой красавицы, которая нравится Дане Милохину, появился кадр мокрого «поплавка» знаменитости.
Рената Ри (Валлиулина) получила свою поплуряность примерно в одно время с Валей Карнавал, Юлией Гаврилиной и самим Даней Милохиным. К слову, последнего можно причислить к многочисленной толпе поклонников блогера с ослепительной фигурой и огненными волосами.
Напомним, ранее Даня Милохин назвал Ренату Ри самой привлекательной среди девушек-блогеров.
И вот Рента вновь порадовала Даню и всех остальных пикантным снимком. Рыжеволосая нимфа повернулась к камере так, что оголились наливные прелести.
Рената Ри. Фото: соцсети звезды
Рената Ри накинула кроп-топ белоснежного оттенка с воротничком-стойкой на мокрое тело. А вот брюки показались лишними блогеру. Поэтому она осталась в одних трусиках. Чем и взбудоражила поклонников.
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