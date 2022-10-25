Яркая пара: 54-летняя Стриженова в алом пальто появилась с мужем на футбольном матче

А вот накануне Екатерина отправилась на стадион. Она является футбольной фанаткой, поэтому не могла пропустить матч «Спартак» – «Химки». С телеведущей был ее муж Александр. Их считают одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе. На трибуне Стриженова предстала в алом пальто и кепке. Она не забыла про шарфик в цветах футбольной команды.

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