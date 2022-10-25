Яркая пара: 54-летняя Стриженова в алом пальто появилась с мужем на футбольном матче

Екатерина Стриженова большую часть жизни работает на телевидении. Многие зрители встречают день, включая передачу «Доброе утро», которое она ведет. Также зачастую Стриженова ведет праздничные концерты. В 54 года она не перестает следить за фигурой и может похвастаться моложавым видом. Свободное время звезда предпочитает посвящать семье.
Недавно Стриженова снова воссоединилась с внуком Петей, который путешествовал с родителями. Телеведущая с радостью проводит время с малышом и зачастую привозит его на природу. Она также водила его на хоккей.
А вот накануне Екатерина отправилась на стадион. Она является футбольной фанаткой, поэтому не могла пропустить матч «Спартак» – «Химки». С телеведущей был ее муж Александр. Их считают одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе. На трибуне Стриженова предстала в алом пальто и кепке. Она не забыла про шарфик в цветах футбольной команды.
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Екатерина Стриженова с мужем. Фото: соцсети звезды
«Сыграли 5 : 0! Александр Селихов признан лучшим игроком – неоднократно спасал нашу команду и мы ни одного гола не пропустили, но атаки были серьезные. Ребята, спасибо за победу, отличная игра!» – написала она.
Многие поклонники восхитились тем, как выглядит Стриженова. Пару осыпали комплиментами.