Рассекретила жениха: Пермякова в пышном платье невесты закружилась в танце с Поповым у ЗАГСа

Светлана Пермякова уже много лет строит карьеру в кино. Многие поклонники любят ее за роль в сериале «Интерны». В ее копилке также много других ярких ролей. А недавно она снова приняла участие в шоу «Звезды в Африке», где показала свою выносливоть, несмотря на элегантный возраст. В будущем году ей будет 51 год.