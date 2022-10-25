Рассекретила жениха: Пермякова в пышном платье невесты закружилась в танце с Поповым у ЗАГСа

Светлана Пермякова уже много лет строит карьеру в кино. Многие поклонники любят ее за роль в сериале «Интерны». В ее копилке также много других ярких ролей. А недавно она снова приняла участие в шоу «Звезды в Африке», где показала свою выносливоть, несмотря на элегантный возраст. В будущем году ей будет 51 год.
А теперь Светлана сообщила, что случилось в ее жизни то, что она ждала много лет. Актриса при этом позировала в белом пышном платье и фате. Она не скрывала счастливой улыбки. Ее сразу начали поздравлять поклонники.
Однако потом у ЗАГСа Пермякова раскрыла своего жениха. Им оказался 37-летний Роман Попов, которого многие знают по роли Мухича из сериала «Полицейский с Рублевки». Они танцевали и миловались прямо на улице. Однако актриса призналась позже, что это только съемки для нового проекта.
Поклонники были ошеломлены. Многие отметили, что из них могла бы получиться красивая пара. Добавим, что у Пермяковой есть дочка Варвара, которой 10 лет. А вот о личной жизни артистка умалчивает, но несколько лет назад она появлялась на красной дорожке с молодым возлюбленным. Однако теперь остается тайной, свободно ее сердце или нет.
Светлана Пермякова и Роман Попов. Фото: соцсети звезды