Корсет, платье-бюстье, юбка с разрезом: Кети Топурия показала три остромодных образа для особенного случая

Сначала она примерила черное платье-бюстье. Силуэтный наряд с разрезом дополнили туфли в тон. Кети предпочла показать изящные ключицы и тонкие щиколотки. Также певица покрасовалась в модных джинсах клеш и голубом корсете из атласа. Такой лук выглядит современно и празднично.

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