Корсет, платье-бюстье, юбка с разрезом: Кети Топурия показала три остромодных образа для особенного случая

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. У нее появилась целая армия поклонников. Солистка группы «А’Студио» славится не только своим вокалом, но и чувством стиля. Она может похвастаться стройной фигурой, поэтому носит наряды, подчеркивающие ее достоинства. Звезда выглядит броско не только на сцене.
И хоть Кети растит дочку Оливию и сына Адама, она всегда находит время для гастролей. На днях певица приняла участие в фотосессии. Она показала три остромодных наряда, которые подойдут для выхода в свет и другого особого случая.
Сначала она примерила черное платье-бюстье. Силуэтный наряд с разрезом дополнили туфли в тон. Кети предпочла показать изящные ключицы и тонкие щиколотки. Также певица покрасовалась в модных джинсах клеш и голубом корсете из атласа. Такой лук выглядит современно и празднично.
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«А’Студио». Фото: соцсети
Также Топурия покрасовалась в юбке с разрезом и блузке цвета сочной травы. Яркий лук позволил ей показать стройные ноги. Босоножки на шпильке дополняли ее аутфит.
Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Многие восхитились кадрами с фотосессии. «Ну что за куколка», «Вам все идет», «Обожаю ваш стиль», «Корсет особенно шикарный», «Ой, в черном платье вы просто дива», — стали писать подписчики.
«А’Студио». Фото: соцсети