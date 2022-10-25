«Молния даже разошлась»: Валя Карнавал в миниатюрном платье свела с ума поклонников «сочными» формами

Валя Карнавал является кумиром молодежи. Она стала блогером несколько лет назад и сразу покорила публику. Юная особа катается по Москве на розовом «гелике».Зрители с ней познакомились благодаря шоу «Звезды в Африке». Там она повстречала Александра Стоуна, за которого готова выйти замуж. Недавно девушка впервые примерила наряд невесты.
Примечательно, что Валя не перестает экспериментировать с образами. Она любит яркие девчачьи наряды. Однако на новых фото не все поклонники ее узнали. Блогерша предстала в трикотажном мини-платье на молнии. Наряд дополнили босоножки и сумочка в тон. Карнавал засветила не только пышное декольте, но и изгибы пышных бедер.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Многие посчитали, что Карнавал изменилась. Ряд поклонников осыпал ее комплиментами, а другие раскритиковали. «Боже, она богиня», «Господи, что ты с собой сделала?», «Валя, наверное, единственная девушка, которую я не узнаю на каждой новой фотографии», «Платье слишком вульгарное», «Вот это формы! Молния даже разошлась», — прокомментировали пост подписчики.
Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды