«Молния даже разошлась»: Валя Карнавал в миниатюрном платье свела с ума поклонников «сочными» формами

Примечательно, что Валя не перестает экспериментировать с образами. Она любит яркие девчачьи наряды. Однако на новых фото не все поклонники ее узнали. Блогерша предстала в трикотажном мини-платье на молнии. Наряд дополнили босоножки и сумочка в тон. Карнавал засветила не только пышное декольте, но и изгибы пышных бедер.

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