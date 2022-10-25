«Ой, ножки-спички»: Севастьянова в брюках-дудочках и топе с откровенным декольте щегольнула в Москве

Каролина Севастьянова является известной российской гимнасткой. Она уже много лет наслаждается жизнью, так как завершила карьеру. Спортсменка успела завоевать множество наград. Она также победила на Олимпийских играх в Лондоне. Примечательно, что теперь звезда много путешествует и иногда снимается для ТВ.
Не так давно Каролина снова отметилась в шоу «Звезды в Африке». А вот отдыхала гимнастка в Монако. Еще весной она отправилась в путешествие. Спортсменка позировала в мини-бикини на пляже и наряжалась в миниатюрные платья, чтобы пойти в ресторан.
На этот раз Севастьянова вернулась в Москву. Она решила отправиться на девичник. В соцсети чемпионка поделилась кадром, на котором покрасовалась в брюках-дудочках и атласном топе с откровенным декольте. Она блеснула упругим бюстом. Каролина монохромный лук дополнила жакетом в тон.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина. Однако многие решили, что она очень постройнела. «Какая красотка», «Очень эффектная», «Так странно, что вы снова в Москве», «Ой, ножки-спички», «А почему такая худая?», «В Монако словно не кормили», «Элегантно», «Чудное мгновенье, передо мной явилась ты», — написали подписчики.