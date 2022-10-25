«Ой, ножки-спички»: Севастьянова в брюках-дудочках и топе с откровенным декольте щегольнула в Москве

На этот раз Севастьянова вернулась в Москву. Она решила отправиться на девичник. В соцсети чемпионка поделилась кадром, на котором покрасовалась в брюках-дудочках и атласном топе с откровенным декольте. Она блеснула упругим бюстом. Каролина монохромный лук дополнила жакетом в тон.

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