«Ой, ножки-спички»: Севастьянова в брюках-дудочках и топе с откровенным декольте щегольнула в Москве

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Гимнастка вернулась в Россию. Поклонники поразились тому, как она выглядит.

Каролина Севастьянова является известной российской гимнасткой. Она уже много лет наслаждается жизнью, так как завершила карьеру. Спортсменка успела завоевать множество наград. Она также победила на Олимпийских играх в Лондоне. Примечательно, что теперь звезда много путешествует и иногда снимается для ТВ. 

Не так давно Каролина снова отметилась в шоу «Звезды в Африке». А вот отдыхала гимнастка в Монако. Еще весной она отправилась в путешествие. Спортсменка позировала в мини-бикини на пляже и наряжалась в миниатюрные платья, чтобы пойти в ресторан. 

На этот раз Севастьянова вернулась в Москву. Она решила отправиться на девичник. В соцсети чемпионка поделилась кадром, на котором покрасовалась в брюках-дудочках и атласном топе с откровенным декольте. Она блеснула упругим бюстом. Каролина монохромный лук дополнила жакетом в тон. 

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Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина. Однако многие решили, что она очень постройнела. «Какая красотка», «Очень эффектная», «Так странно, что вы снова в Москве», «Ой, ножки-спички», «А почему такая худая?», «В Монако словно не кормили», «Элегантно», «Чудное мгновенье, передо мной явилась ты», — написали подписчики.

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