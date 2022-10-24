Складка возле трусиков и открытые «аппетитки»: Михалкова нахально показала свое «хозяйство» (фото)

Юлия Михалкова поразила публику выставленными в социальные сети фотокадрами, сделанными на яхте. Такой знойной артистку народ вряд ли видел.

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Юмористка облачилась в трусики и топик бра, натянув сверху странное платье, которое больше напоминало сеть. В дыры этого откровенного наряда можно было разглядеть все складочки возле белья Михалковой.

Впрочем, не исключено, что целью Юлии Михалковой как раз и была демонстрация своих «аппетиток», ведь уже давно ползут слухи о ее беременности. А на выставленных в соцсети снимках звезда стройна и хороша собой, животика совсем не видно.