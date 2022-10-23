Словно подросток: 42-летняя Равшана Куркова в модном бомбере и без макияжа отметилась с подругами

Равшана Куркова уже много лет снимается в кино. Она пошла по стопам своих родителей, связав жизнь с актерской карьерой. Не так давно актриса отметила свое 42-летие. Она не только сохранил тонкую талию и моложавы вид, но и снялась в десятках кинолент. Многие любят ее за роль в сериале «А у нас во дворе...», а также в картинах «Балканский рубеж», «Чернобыль».
А не так давно Равшана снялась в сериале «Чайки». Она сыграла спортстменку и представала в форме с шортами на экране. Примечательно, что актриса брала с собой на съемки сына Гаспара. Малышу уже около двух лет.
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Также свободное время Куркова посвящала прогулкам. В соцсети она поделилась кадрами, на которых предстала в джинсах темно-серого цвета и цветном бомбере. Актриса была без макияжа, а волосы собарала в высокий пучок. Равшана выбрала молодежный образ.
Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие признались, что не дали бы ей больше 17 лет. «Ну что за прелесть», «Какая вы красивая», «Ну просто подросток! 42 года? Серьезно?», «Роскошно выглядите», «Такие все милашки», — стали писать пользователи Сети.
Равшана Куркова. Фото: соцсети звезды