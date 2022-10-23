Словно подросток: 42-летняя Равшана Куркова в модном бомбере и без макияжа отметилась с подругами

А не так давно Равшана снялась в сериале «Чайки». Она сыграла спортстменку и представала в форме с шортами на экране. Примечательно, что актриса брала с собой на съемки сына Гаспара. Малышу уже около двух лет.

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