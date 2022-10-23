«Не декольте, а загляденье»: Нюша в купальнике с разрезами обнажила свои мощные формы в лучах солнца

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она может похвастаться тем, что выпустила много хитов. Артистка стала одной из первых в России, кто стал петь и танцевать на сцене. Однако в последние годы концерты певица дает крайне редко. Она воспитывает дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Звезда часто путешествует вместе с мужем Игорем Сивовым.
Недавно Нюша снова уехала в Дубай. Она часто делится кадрами с детьми. Но также певица не стесняется демонстрировать свою фигуру, так как почти вернулась в форму после родов. Примечательно, что она красуется в коротких платьях и боди.
На этот раз Нюша выложила фото, которое сделала на Мальдивах. Она красовалась в алом купальнике с разрезами по бокам в гамаке прямо над океаном. Певица блеснула пышным декольте и мощными бедрами. Артистка наслаждалась солнечной погодой, закинув ноги на мужа. Она прикрыла глаза от удовольствия.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Нюша и Игорь Сивов. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие не стали утаивать, что сражены тем, как она выглядит. «Ой, какой кайф», «Купальник такой броский», «Ну прям такая шикарная», «Не декольте, а загляденье», «Нюша, ждем новых треков! Такие фото надоели», «Опять на Мальдивах, опять телесами трясет», — стали писать пользователи Сети.