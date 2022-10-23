«Не декольте, а загляденье»: Нюша в купальнике с разрезами обнажила свои мощные формы в лучах солнца

Нюша

Нюша. Фото: Global Look Press

Певица поделилась пикатными фото. Она подразнила поклонников своими формами.

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она может похвастаться тем, что выпустила много хитов. Артистка стала одной из первых в России, кто стал петь и танцевать на сцене. Однако в последние годы концерты певица дает крайне редко. Она воспитывает дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Звезда часто путешествует вместе с мужем Игорем Сивовым.

Недавно Нюша снова уехала в Дубай. Она часто делится кадрами с детьми. Но также певица не стесняется демонстрировать свою фигуру, так как почти вернулась в форму после родов. Примечательно, что она красуется в коротких платьях и боди.

На этот раз Нюша выложила фото, которое сделала на Мальдивах. Она красовалась в алом купальнике с разрезами по бокам в гамаке прямо над океаном. Певица блеснула пышным декольте и мощными бедрами. Артистка наслаждалась солнечной погодой, закинув ноги на мужа. Она прикрыла глаза от удовольствия. 

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Нюша и Игорь Сивов. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие не стали утаивать, что сражены тем, как она выглядит. «Ой, какой кайф», «Купальник такой броский», «Ну прям такая шикарная», «Не декольте, а загляденье», «Нюша, ждем новых треков! Такие фото надоели», «Опять на Мальдивах, опять телесами трясет», — стали писать пользователи Сети.

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