«Не декольте, а загляденье»: Нюша в купальнике с разрезами обнажила свои мощные формы в лучах солнца

На этот раз Нюша выложила фото, которое сделала на Мальдивах. Она красовалась в алом купальнике с разрезами по бокам в гамаке прямо над океаном. Певица блеснула пышным декольте и мощными бедрами. Артистка наслаждалась солнечной погодой, закинув ноги на мужа. Она прикрыла глаза от удовольствия.

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