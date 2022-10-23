Приехал в гости к мачехе и папе: Прилучный заснял, как вырывает зуб своему сыну от Муцениеце

Павел Прилучный давно прославился на всю страну. Он снялся во многих фильмах и сериалах, но большую популярность ему принес сериал «Мажор». Примечательно, что восемь лет его спутницей была Агата Муцениеце. Она подарила ему двоих детей. Однако супруги развелись, а в этом году артист сыграл свадьбу с новой избранницей Зепюр Брутян.
На этот раз Павел устроил пышную свадьбу. Он успел познакомить наследников со своей новой женой. теперь каждые выходные актер забирает малышей к себе домой в гости. На этот раз он даже свозил дочку на занятия по танцам.
На этот раз Прилучный решил выложить домашние кадры. У него сына начали выпадать молочные зубы. Очередной расшатавший зуб он помог вырвать. Актер предложил Тимофею привязать один конец веревки к пластмассовому патрону для игрушечного пистолета, а второй конец привязать к зубу. Со второй попытки мальчик добился желаемого. Павел радостно кричал. Даже мачеха пришла, чтобы посмотреть на зуб.
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«Профессионально вырываем зубы», – шутливо заявил актер.
Поклонники пришли в восторг от придумок Прилучного. Многие посчитали, что он и сам большой ребенок в душе. «Батя года», «Господи, дети — это самые милые и беззащитные человечки. В его глазах видно как он переживает, умничка, выдержал», «Молодцы! Надо взять на заметку. Вы хороший и позитивны отец», — стали писать подписчики.
Павел Прилучный с сыном. Фото: соцсети звезды