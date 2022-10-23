Приехал в гости к мачехе и папе: Прилучный заснял, как вырывает зуб своему сыну от Муцениеце

На этот раз Прилучный решил выложить домашние кадры. У него сына начали выпадать молочные зубы. Очередной расшатавший зуб он помог вырвать. Актер предложил Тимофею привязать один конец веревки к пластмассовому патрону для игрушечного пистолета, а второй конец привязать к зубу. Со второй попытки мальчик добился желаемого. Павел радостно кричал. Даже мачеха пришла, чтобы посмотреть на зуб.

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