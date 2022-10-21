Никакой скромности: Тодоренко в мини-платье с эффектом стройности блеснула кружевным бельем на бранче

Регина Тодоренко является известной телеведущей. Она уже давно строит карьеру в России. Многие зрители ее знают, благодаря шоу «Орел и решка». Она также порой участвует в съемках разных телевизионных шоу. Но ей хочется то заняться стэндапом, то сняться в кино. Пока она может похвастаться успешным озвучиванием мультиков.
Теперь Регина намекает, что ее походы на кастинги увенчались успехом. Она очень хотела сняться в сериале. И теперь намекнула, что может скоро зарабатывать, как успешные голливудские звезды около 12 миллионов в год. А пока она выложила кадры с бранча Voice Film, где повидалась с коллегами.
Для такого случая Тодоренко выбрала мини-платье мышиного цвета. Наряд облегал ее бедра снизу, а сверху была свободная ткань, скрывшая изъяны фигуры. А глубокое декольте позволил ей засветить пикантную деталь – кружевное белье. Телеведущая встретила Агату Муцениеце, а также фигуриста Александра Энберта.
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Агата Муцениеце, Регина Тодоренко и Лаура Джугелия. Фото: соцсети
Поклонники отметили, что Регина выглядит прекрасно, хотя после родов прошло всего несколько месяцев. Дома у нее остались сыновья Михаил и Мир. В такие моменты за ними приглядывает папа Влад Топалов.
«Ого, какая вы смелая», «Такое декольте!», «Регина, а детей оставили одних?», «Вы все успеваете», «Агата прелестная! Берите с нее пример», «Платье такое классное», — стали писать пользователи Сети.