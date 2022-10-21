Никакой скромности: Тодоренко в мини-платье с эффектом стройности блеснула кружевным бельем на бранче

Для такого случая Тодоренко выбрала мини-платье мышиного цвета. Наряд облегал ее бедра снизу, а сверху была свободная ткань, скрывшая изъяны фигуры. А глубокое декольте позволил ей засветить пикантную деталь – кружевное белье. Телеведущая встретила Агату Муцениеце, а также фигуриста Александра Энберта.

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