Есть что показать: Каролина Севастьянова в платье-бюстье не по размеру оголила «сочные» бедра на пляже

Каролина Севастьянова является известной художественной гимнасткой. Она не скрывает, что много сил посвятила спорту и завоевала много наград. Ей удалось стать олимпийской чемпионкой. После Игр в Лондоне она завершила карьеру. Теперь спортсменка много путешествует и иногда снимается в телевизионных шоу.
Уже несколько месяцев Каролина находится в Монако. Она часто наряжается, чтобы отправится в ресторан или театр. Гимнастка предпочитает подчеркивать свои достоинства фигуры. Она также любит публиковать снимки, на которых позирует в мини-бикини.
А на этот раз Севастьянова выложила пляжное фото. Она позировала в облегающем платье-бюстье. Спортсменка обнажила свои бедра, так как наряд был ей не по размеру. Она также подчеркнула свои формы. Ветер развивал ее волосы. Каролина не стала прикрывать свои оголенные ноги.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что за красотка», «Платье коротковато», «Ростовка не ваша», «Какие у вас формы — шик», «Очень женственная», — стали писать подписчики.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды