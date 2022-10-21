Есть что показать: Каролина Севастьянова в платье-бюстье не по размеру оголила «сочные» бедра на пляже

А на этот раз Севастьянова выложила пляжное фото. Она позировала в облегающем платье-бюстье. Спортсменка обнажила свои бедра, так как наряд был ей не по размеру. Она также подчеркнула свои формы. Ветер развивал ее волосы. Каролина не стала прикрывать свои оголенные ноги.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что за красотка», «Платье коротковато», «Ростовка не ваша», «Какие у вас формы — шик», «Очень женственная», — стали писать подписчики.