Бесстыдно запустила руку в воду: распаренная Бузова в мини-бикини попала на фото в бане

На этот раз Бузова в мини-бикини распарилась, а потом решила понежиться в чане с водой. Ее запечатлели в этот момент. Она от удовольствия откинула голову назад. При этом ее руках была опущена в воду. Артистка была без макияжа.

А потом она уже позировала вместе с подругой. Ольга засветила свои формы во всей красе. Она позировала, лежа на животе.

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