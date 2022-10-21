Бесстыдно запустила руку в воду: распаренная Бузова в мини-бикин попала на фото в бане

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже давно строит карьеру на телевидении и добилась большого успеха. Десятки миллионов поклонников следят за ее жизнью. Артистка в свою очередь не перестает подбирать яркие образы для красных дорожек. Она также выступает на сцене и участвует в съемках новых проектов.
Недавно Ольга провела несколько дней в Сочи и на корабле добралась до Стамбула. Однако она вернулась в Москву и после выступления на фестивале решила устроить себе выходной. Телеведущая захотела попариться в бане. Она приехала туда с подругой.
На этот раз Бузова в мини-бикини распарилась, а потом решила понежится в чане с водой. Ее запечатлели в этот момент. Она от удовольствия откинула голову назад. При этом ее руках была опущена в воду. Артистка была без макияжа.
А потом она уже позировала вместе с подругой. Ольга засветила свои формы во всей красе. Она позировала, лежа на животе.
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Ольга Бузова с подругой. Фото: соцсети звезды
Поклонники были удивлены таким фото. Одним восхитились тем, как молодо выглядит Ольга без макияжа. Другие посчитали кадры слишком пикантными. «Как-то неприлично, такие фото делать», «Она словно опухла», Фото в чане очень чувственное«, «А подруга затмила своим декольте», — стали писать пользователи Сети.