Ложбинка вся влажная: Агата Муцениеце в тугом топе засветила свою грудь во всей красе (видео)

Агата Муцениеце уже много лет строит карьеру в кино. Агата знакома многим зрителям по сериалу «Закрытая школа». Также она жила в браке с Павлом Прилучным, поэтому многие фанатки звезды «Мажора» ей завидовали. Однако они развелись и теперь общаются только ради детей — Тимофея и Мии.
Примечательно, что Павел недавно снова женился. Он сыграл свадьбу с Зепюр Брутян. А вот его бывшая жена пока не строит новые отношения. При этом все чаще актриса появляется на публике с молодыми парнями и наряжается в платья.
В свои 33 года Муцениеце следит за фигурой. Она недавно снова постройнела. Теперь актриса прикладывает усилия, чтобы хорошо выглядеть. При этом иногда она делится пикантными кадрами. На этот раз артистка сняла себя на камеру после пробежки. Она была без макияжа, в тугом топе и ярких брюках. Агата показала взмокшее декольте и капли пота на груди.
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«Это доказательство того, что я офигенный спортсмен! Очень жарко», — заявила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ну что за конфетка», «Ох, как вы круто выглядите», «Агата, вы прекрасны», «Ох, упругий бюст затмит все», «Хороша, мать», «Фигурка богини», «Родинка ваша всех сводит с ума», «Оу, ты красотка», — стали писать подписчики.