«Юбку-то забыла»: Наталья Рудова в платье-жакете села на корточки, засветив сокровенное

Наталья Рудова является известной актрисой. Она не скрывает, что любит выглядеть броско. При этом звезда сериала «Татьянин день» удивляется, что ей все чаще дают роли роковых красотой. И хоть блондинка хочет получать другие роли, она все чаще занимается спортом и выбирает дерзкие образы, которые только подчеркивают ее достоинства.
В последнее время Рудова красуется то в коротком платье с глубоким декольте, то в мини-шортах. Актриса без стеснения позирует в откровенных нарядах, демонстрируя рельефный пресс и другие прелести.
На этот раз Рудова выложила кадр, который привлек внимание поклонников. Она запечатлелась в черном платье-жакете и модных лоферах на толстой подошве. Блондинка села на корточки, засветив не камеру не только «ложбинку греха», но и «межножье». Наталья не стала прикрывать свои бедра. Поклонники посчитали, что звезда просто забыла про юбку.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Многие фанаты восхитились фигурой Рудовой.
«Стильная», «Юбку-то забыла», «Наташ, юбку забыла», «Ну что за роскошная фигурка», «Немного опасная поза! Все же видно», «Зачем срам такой выставлять», «Красивый образ, но слишком откровенный», «Вы не перестаете удивлять», — стали писать пользователи Сети.