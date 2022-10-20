«Юбку-то забыла»: Наталья Рудова в платье-жакете села на корточки, засветив сокровенное

На этот раз Рудова выложила кадр, который привлек внимание поклонников. Она запечатлелась в черном платье-жакете и модных лоферах на толстой подошве. Блондинка села на корточки, засветив не камеру не только «ложбинку греха», но и «межножье». Наталья не стала прикрывать свои бедра. Поклонники посчитали, что звезда просто забыла про юбку.

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