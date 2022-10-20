«Лишила дара речи»: Нюша в черном боди оголила свои «сочные» формы в ванной комнате

Нюша уже много лет строит карьеру певицы. Она стала богатой и знаменитой в юном возрасте. А теперь артистка реже выступает на сцене, так как предпочитает большую часть времени посвящать семье. Она состоит в браке с Игорем Сивовым. У них растет дочка Серафима-Симба. А в прошлом году звезда родила сына Саффрона.
Недавно Нюша с семьей приезжала в Москву. Она перестала скрывать лицо сына. Певица дала несколько концертов, а также интервью, в котором впервые призналась, что пережила измену со стороны муж в прошлом году.
Теперь артистка все чаще делится пикантными кадрами. Она не перестает хвастаться фигурой, так как вернулась в форму. На этот раз Нюша покрасовалась в черном боди и юлестящем плаще. Она позировала в ванной, обнажив пышные бедра и роскошный бюст. Яркий макияж и крашеные волосы завершали образ.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники не перестают восхищаться тем, как выглядит Нюша после родов. Многие осыпали ее комплиментами. Но порой певицу критикуют за пикантные кадры.
«Ого, какая тут тигрица», «Сочные формы», «Лишила дара речи», «Какая вы стали раскованная», «Ну тут прям огонь», «Очень похудели», «Тут бюст прям роскошно смотрится», «Ох, как ты выглядишь сногсшибательно», «Скучаю по скромности», — стали писать подписчики.