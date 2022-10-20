«Лишила дара речи»: Нюша в черном боди оголила свои «сочные» формы в ванной комнате

Теперь артистка все чаще делится пикантными кадрами. Она не перестает хвастаться фигурой, так как вернулась в форму. На этот раз Нюша покрасовалась в черном боди и юлестящем плаще. Она позировала в ванной, обнажив пышные бедра и роскошный бюст. Яркий макияж и крашеные волосы завершали образ.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».