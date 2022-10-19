«Стеснение пропало»: Рудова в крохотном бикини подставила свои прелести под струйки воды

Не так давно Рудова похвасталась своей фигурой. Она активно занимается спортом, но на этот раз решила показать, как выглядит после перерыва. Актриса предстала в джинсовых мини-шортах и топике на бретельках.

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