«Стеснение пропало»: Рудова в крохотном бикини подставила свои прелести под струйки воды

Наталья Рудова является известной актрисой. Она снялась во многих картинах, включая сериал «Татьянин день». Примечательно, что у нее недавно были съемки с Павлом Прилучным для сериала «Жизнь по вызову». Она не боится сниматься в откровенных постельных сценах. А в обычной жизни звезда часто демонстрирует смелые образы.
Не так давно Рудова похвасталась своей фигурой. Она активно занимается спортом, но на этот раз решила показать, как выглядит после перерыва. Актриса предстала в джинсовых мини-шортах и топике на бретельках.
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Наталья на этот раз решила показать курортные кадры. Она выложила в Сеть фото, на котором позирует в желтом мини-бикини. Примечательно, что актриса позировала под душем, где на нее стекали струйки воды. Блондинка намочила свои прелести. Она позировала на пляже, блеснув загорелыми формами на камеру.
Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Рудова. Многие ее осыпали комплиментами. Снимок взбудоражил подписчиков. «Ну хороша», «Трусики впились в тылы», «Какая русалочка», «Это прекрасно», «Завидую этим капелькам», «Стеснение пропало», «Очень свеженькая и румяная», «Какая красота», «Фигурка бесподобная», — стали писать подписчики.